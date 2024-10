Le coach de Vasco défend Dimitri Payet

Dimitri Payet (37 ans) n’est pas épargné par la critique dernièrement au Brésil. Pire, de nombreuses rumeurs assurent que les dirigeants de Vasco da Gama aimeraient s’en débarrasser dès cet hiver (il est sous contrat jusqu’en juin 2025). Mais à l’issue du match remporté face à Cuiaba (1-0), l’entraîneur de l’équipe carioca, Rafael Paiva, est monté au créneau pour défendre son joueur.

« Payet est un joueur extrêmement professionnel, il a été très respectueux de tout ce que nous avons mis en place. Nous avons essayé de récupérer le jeu de Payet avec Coutinho et nous savions que nous allions souffrir dans le match contre São Paulo. Nous aurions aimé avoir plus de contrôle, mais cela n’a pas fonctionné. Coutinho a été très important contre l’Atlético et nous avons moins fait jouer Payet que nous le souhaitions. Aujourd’hui, le match était très difficile, nous avons même essayé de faire entrer Maxime et Meneses pour avoir plus de contrôle et deux faux pieds. Payet est très bien entré, cela montre son professionnalisme et sa motivation. À l’entraînement, il pousse l’équipe. Il sait qu’il a beaucoup de poids au sein d’elle et nous sommes très heureux que, même en si peu de temps, Payet apporte une grande contribution. C’est un joueur qui s’entraîne à nouveau à un haut niveau, nous savons qu’il se développe physiquement, mais nous sommes convaincus que lorsque Payet aura plus de temps de jeu, il apportera une contribution encore plus importante », a-t-il confié dans des propos relayés par Globoesporte.