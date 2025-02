Deux recrues belges à Rennes !

Ils s’appellent Kazeem Olaigbe et Ayanda Sishuba. Le premier nommé : «ailier gauche du Cercle Bruges depuis deux saisons, l’international espoir belge va découvrir le championnat de France. Âgé de 22 ans, Kazeem Olaigbe s’est vu proposer un contrat de quatre ans et demi avec les Rouge et Noir», explique le communiqué du Stade Rennais.

Le second : «espoir du football belge, Ayanda Sishuba rejoint les Rouge et Noir. Le milieu offensif évoluait du côté de l’Hellas Vérone en Italie. Il s’est engagé jusqu’en 2029», peut-on lire sur le site officiel du club breton. Voilà donc deux nouveaux renforts offensifs pour le Stade Rennais qui a déjà accueilli Fofana, Samba, Al-Tamarai, Furuhashi, Rouault, Koné et Brassier.