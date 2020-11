Qualif. Coupe du Monde 2022 : l'Uruguay avec Edinson Cavani, Luis Suarez et José Maria Giménez

Oscar Tabarez et ses assistants ont convoqué 23 joueurs pour les deux rencontres de qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar de l'Uruguay, programmés contre la Colombie (13 novembre, 21h30) et le Brésil (18 novembre, 00h). Ce dimanche à 14h00, le staff technique et Agustín Oliveros, seul joueur évoluant en Uruguay, se rendront en Colombie par vol charter, tandis que les 22 joueurs restants arriveront lundi. La grande majorité arrivera de Madrid sur un vol charter avec une partie de l'équipe colombienne.

Dans ce vol rempli de cracks sud-américains, on retrouvera notamment Edinson Cavani (Manchester United) et José Maria Giménez (Atlético de Madrid), absents du dernier rassemblement, qui font leur retour. Le milieu de Flamengo, Giorgian De Arrascaeta, est lui la petite surprise du côté des absents. Chez les têtes connues des championnats européens, Diego Godin (Cagliari), Lucas Torreira (Atlético de Madrid), Federico Valverde (Real Madrid), Rodrigo Bentancur (Juventus) ou encore Darwin Nuñez (Benfica) ne manquent pas à l'appel.