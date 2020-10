PSG : Arnaud Kalimuendo sur le point d'être prêté

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines maintenant, Arnaud Kalimuendo (18 ans) va, sauf retournement de situation, bel et bien quitter le Paris Saint-Germain. Selon les informations de la chaîne Téléfoot, le club de la capitale est sur le point de finaliser le prêt avec option d’achat potentielle du Titi parisien.

Lens et Brest seraient les deux formations les plus avancées pour s’attacher les services du natif de Suresnes. Un départ qui permettrait au joueur, qui n'a disputé qu'une seule rencontre de Ligue 1 cette saison sous le maillot parisien, de gagner du temps de jeu et de l’expérience dans le championnat de France.