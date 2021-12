LOSC - OL : les compositions probables

La suite après cette publicité

Pour débuter ce dimanche de Ligue 1, le LOSC (12e, 24 pts) et l'Olympique Lyonnais (13e, 22 pts) vont croiser le fer à partir de 13h, dans le cadre de la 18e journée. Invaincus toutes compétitions confondues depuis huit matches (4 victoires, 4 nuls), les Dogues retrouvent des couleurs dernièrement et doivent s'imposer pour passer dans la première partie de tableau. Les Gones, à la recherche d'un succès depuis trois matches TCC, doivent eux se relancer. Voici ce que devraient nous réserver Jocelyn Gourvennec et Peter Bosz pour les compositions d'équipe.

Avec Parions Sport en Ligne, nous vous offrons 10€ (sans dépôt) et le bonus de bienvenue avec le code FM160. Misez 160€ sur une victoire 2-1 de l’Olympique lyonnais et tentez de remporter 1 600 € (cote à 10,00). Créez votre compte Parions Sport en Ligne dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato. (cotes soumises à variation)