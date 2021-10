Ligue 1 : Montpellier retrouve la victoire en s'offrant Lens dans une belle partie

Monptellier se reprend. Le Montpellier Hérault SC d'un Sakho titulaire pour la 6ème fois de la saison s'est offert le dauphin du PSG, le RC Lens, ce dimanche, pour ce qui était l'avant-dernier match de la 10ème journée de Ligue 1. Dans une enceinte de la Mosson sublimée par un beau soleil dominical, les deux formations ont livré une partie très ouverte, plaisante et agréable à suivre. Si les deux premières tentatives de la partie signées Fofana (5e) et Germain (6e) étaient trop timides pour inquiéter Omlin et Leca, (5e), Mavididi effleurait lui le montant gauche du portier des Sang et Or (7e). Une surface sur laquelle Germain échouait d'ailleurs en reprenant un bon centre de son capitaine Savanier (8e).

La pression s'accentuait sur les cages du Corse et les locaux se montraient plus pressants que les Nordistes. Au terme d'une jolie percée, Sambia venait lui aussi tutoyer le poteau droit de Leca (17e), avant que ce dernier se s'emploie devant Mavididi et que Gradit ne contre en catastrophe devant Chotard (31e). Les Lensois, dominés, peinaient à sortir la tête de l'eau. Seuls une frappe dévissée de Doucouré (13e) et un joli coup franc de Clauss repoussé par Omlin (28e) étaient d'ailleurs à signaler côté visiteur. Les hommes de Franck Haise ne se distinguaient qu'en contre-attaque, faisant toutefois preuve de trop de maladresse dans le dernier geste. Si le score restait nul et vierge à la pause, on était loin du match favorisant la sieste du dimanche après-midi, en témoignent les 18 tirs enregistrés à la mi-temps.

Montpellier plie, mais ne rompt pas

Il ne fallait en tout cas pas attendre longtemps après le retour des vestiaires pour voir les filets trembler dans cette partie. Après une récupération propre signée Mollet, Savanier servait, dans le bon tempo, un Mavididi dont l'appel dans le dos de la défense crucifiait Danso. L'ancien attaquant d'Arsenal ne tremblait pas et ajustait Leca d'un plat du pied (1-0, 47e). Une ouverture du score qui a eu le mérite de réveiller le RC Lens, plus entreprenant et affichant de meilleures intentions dans le second acte, à l'image des tentatives de Clauss (50e), Kalimuendo (59e) et Wooh (70e), alors que Germain a forcé Leca à s'employer (64e, 75e) sur les rares incursions héraultaises des 45 dernières minutes.

Jean, rentré en jeu avec Saïd (66e), tentait de forcer le destin, mais il écopait d'un jaune pour avoir simulé face à la sortie de Leca (77e). À défaut de la pluie, les cartons pleuvaient du côté de Montpellier, et Ferri, expulsé après avoir reçu deux biscottes (87e), en faisait notamment les frais. Les 22 acteurs offraient une fin de match de folie aux spectateurs de la Mosson, mais ni Frankowski (85e), ni Jean (88e), ni Saïd (90e) ne pouvait offrir le point du nul aux Sang et Or, alors que Savanier (86e) et Mavididi (89e) étaient proches de faire le break pour les joueurs d'Olivier Dall'Oglio. Grâce à ce joli succès venant ponctuée un bras de fer animé, le MHSC (13ème, 13 points), qui n'avait plus goûté à la victoire depuis 4 matchs, retrouve des couleurs. Le RCL (2ème, 18 points), qui chute après 2 succès de rang, ne profite pas de la défaite de l'OGC Nice et pourrait voir l'OM revenir à 1 petite unité.

