OL : Habib Beye encense Pierre Sage

Il est l’homme du moment ou presque en Ligue 1. Pierre Sage, fraichement arrivé sur le banc de l’Olympique Lyonnais, est jusqu’à présent en train de réaliser un sacré travail afin de redresser une équipe en perdition depuis le début de saison. Mais avant de rejoindre Lyon et de remplacer Fabio Grosso, l’entraîneur olympien parcourait les terrains aux côtés d’Habib Beye, au Red Star. Et il semblait déjà très appliqué, à en croire les propos de ce dernier, à la tête du club parisien - leader de National - mais aussi consultant pour Canal+.

La suite après cette publicité

«Il a les idées très claires. Ce que Lyon fait est très simple et il a redonné de la cohérence. Sa théorisation du football est complexe mais le rendu aux joueurs est simple, et c’est pour ça qu’ils l’aiment beaucoup, parce que tout ce qu’il fait est très clair. Il est très, très proche des joueurs parce qu’il a beaucoup d’empathie, il leur permet de s’épanouir. J’ai vu la fusion entre les joueurs et lui, ils ont été très touchés quand il est parti. Il obtient leur respect très facilement. L’impact d’un adjoint sur le groupe, c’est essentiel. D’ailleurs, depuis, devant le groupe, je parle en premier, et c’est l’adjoint qui finit. Lui ne raconte pas d’histoire, c’est très franc et très direct», explique Habib Beye à propos de Pierre Sage.