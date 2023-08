Xavi réclame des recrues au FC Barcelone, la Juventus touche au but pour Romelu Lukaku

Xavi attend encore trois renforts

Le départ d’Ousmane Dembélé a des conséquences sur le mercato blaugrana ! Xavi, l’entraîneur catalan, tape du poing sur la table et réclame des recrues comme le placarde Mundo Deportivo ce matin : il faut «d’autres signatures. Le départ d’Ousmane signifie que Xavi veut maintenant un attaquant, ainsi qu’un milieu de terrain et un latéral. Plusieurs options sont envisagées, dont celle d’anticiper l’arrivée de Victor Roque, de jeter ses dernières forces sur Bernardo Silva et garder Joao Cancelo dans un coin de la tête.» Cela fait aussi les gros titres de AS dans ses pages intérieures : «Xavi veut des recrutements, mais pas João Félix. L’entraîneur demande un troisième renfort avant le départ de Dembélé. Il met son veto à João Félix. Le départ de Dembélé bouleverse la planification.» Le Barça va vite devoir rebondir afin d’être paré pour la nouvelle saison !

Lukaku va bien revenir en Serie A

Le mercato de la Juventus avance. Selon le Corriere dello Sport, «la Juventus est à 10 M€ de Lukaku» ! «Chelsea se rapproche de la Juve pour Romelu. Au dernier échange entre les deux clubs, les Anglais lâchent Big Rom et mettent 20 M€ sur la table en plus pour Vlahovic.» De quoi mettre tout le monde d’accord !

Le monument Buffon raccroche

Un immense gardien ! Le légendaire Gianluigi Buffon a annoncé sa retraite des terrains à l’âge de 45 ans ! C’est un monument du football italien mais aussi du foot mondial qui raccroche. Ce matin, La Gazzetta dello Sport parle du «mythe Gigi» ! Le légendaire gardien de la Juventus a débuté chez les professionnels à Parme, c’est aussi au sein du club parmesan qu’il a terminé sa carrière, mais il a passé près de 20 ans à la Juve où il a disputé 685 rencontres avec les Bianconeri. En sélection aussi, il a marqué les esprits puisqu’il a porté le maillot à 176 reprises et remporté la Coupe du Monde en 2006 avec des prestations hors normes. C’est une légende du football qui s’arrête !