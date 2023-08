Gianluigi Buffon prend sa retraite !

C’est un monument du football italien qui prend sa retraite. Gianlui Buffon a mis un terme à sa longue et riche carrière commencée en 1994, soit il y a presque 30 ans, selon nos confrères de la Gazzetta dello Sport ! Le communiqué officiel devrait néanmoins arriver dans les prochains jours via les réseaux sociaux du principal concerné. En effet, Buffon aurait pris sa décision, comme le rapporte le média italien. Le légendaire gardien de la Juventus a débuté chez les professionnels à Parme, c’est aussi au sein du club parmesan qu’il a décidé de raccrocher les crampons. Entre-temps, le portier de 45 ans aura passé l’essentiel de sa carrière à la Juventus. Avec le club piémontais, il aura atteint à trois reprises la finale de la Ligue des Champions, en 2003, 2015 et 2017, sans réussir à soulever la coupe aux grandes oreilles.

Après une année sans grande réussite avec le Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon était revenu à la Juventus, il aura disputé pas moins de 685 rencontres avec les Bianconeri, soit le deuxième meilleur total juste derrière Alessandro Del Piero, une autre légende de la Vieille Dame, avant donc de finir sa carrière à Parme. Mais c’est aussi et surtout avec la Squadra Azzurra que le gardien, né à Carrara, a impressionné les nombreux amateurs du ballon rond, dont un Mondial 2006 où il a régné en maître, n’encaissant que deux buts durant la compétition (un c.s.c de Cristian Zaccardo pendant la phase de poules et la mythique panenka de Zinédine Zidane en finale). Il aura été un des bourreaux des Bleus en finale en enlevant la fameuse tête de ZZ après un centre de Willy Sagnol durant les prolongations… Le monde du football dit en tout cas au revoir à un des meilleurs gardiens du 21ème siècle qui aura presque tout gagné durant sa carrière !

