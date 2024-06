Qualifs Afrique CdM 2026 : l’Algérie renverse l’Ouganda, le Nigéria s’enfonce au Bénin

Un couac frustrant. Voilà comment l’on pourrait qualifier le revers de l’Algérie sur ses terres ce jeudi face à la Guinée (1-2) dans le cadre de la troisième journée de qualification à la prochaine Coupe du monde sur le continent nord-américain. Revanchards, les Fennecs avaient absolument besoin de l’emporter ce lundi en Ouganda pour se rassurer. Face aux Grues, qui comptaient également six points au coup d’envoi de la rencontre, les Algériens ont eu du retard sur le début des travaux. En effet, malmenés dans l’envie et rapidement submergés défensivement, ces derniers ont rencontré beaucoup de difficultés en première période. Amorphes, les ouailles de Vladimir Petkovic ont logiquement concédé l’ouverture du score rapidement sur une frappe imparable de Travis Mutyaba (1-0, 10e).

Proches de concéder un deuxième but sur d’autres situations (23e, 40e), les champions d’Afrique 2019 ont eu un léger sursaut d’orgueil avant la pause avec notamment un poteau de Saïd Benrahma (45+1e). Revenus des vestiaires avec le couteau entre les dents, les coéquipiers du joueur de l’OL ont rapidement recollé grâce à un ancien Gone. Héritant du ballon suite à une double opportunité algérienne, Houssem Aouar, intéressant lors de ce match, ne se faisait pas prier pour ajuster le gardien ougandais (1-1, 46e). Revigorée par cette égalisation, l’Algérie a finalement pris les devants sur un rush phénoménal de Mohamed Amoura qui a glissé le ballon à Benrahma. Après avoir éliminé le portier adverse d’un crochet létal, l’ailier gauche a terminé dans le but vide (1-2, 58e).

Dans les autres rencontres de la fin d’après-midi, l’Egypte a affiché de grandes difficultés face à la Guinée-Bissau. Ayant un large contrôle du ballon, les Pharaons n’ont pas su convertir cette domination via des actions franches. De ce fait, les coéquipiers de Mohamed Salah se sont livrés et cela a permis à Mama Baldé d’ouvrir le score. Montant en température et cherchant à rapidement revenir dans la partie, les Égyptiens y sont parvenus, mais ont mis du temps avant de le faire grâce à Mohamed Salah (1-1, 70e). Malgré ce premier trou d’air et ses premiers points perdus, l’Égypte reste première de son groupe avec 10 points. Les Pharaons comptent quatre unités d’avance sur la Guinée-Bissau, deuxième.

Dans la dernière rencontre de 18 heures, le Bénin s’est payé le Nigéria. Malgré l’ouverture du score des derniers finalistes de la CAN grâce à Raphael Onyedika, les Béninois ont su retourner la situation grâce à deux visages bien connus de la Ligue 1. Alors que l’ancien de Clermont Jodel Dossou a égalisé, Steve Mounié a donné l’avantage à son pays juste avant la pause. Incapables de revenir en deuxième période, les coéquipiers de Victor Osimhen sont dans une fâcheuse position. N’ayant toujours pas remporté le moindre match dans ses qualifications, le Nigéria est avant-dernier et voit le Bénin s’envoler en tête du classement avec sept unités.

Les résultats de 18 heures :

Ouganda 1-2 Algérie : Mutyaba (10e) / Aouar (46e), Benrahma (58e)

Bénin 2-1 Nigéria : Dossou (37e), Mounié (45+3e) / Onyedika (27e)

Guinée-Bissau 1-1 Égypte : Baldé (42e) / Salah (70e)