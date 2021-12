Culture FUT : voici les pépites bon marché à avoir dans sa team

Existe-t-il meilleurs cadeaux, pour les passionnés de football et les mordus de FIFA 22, que des pépites bon marché à ajouter à sa team FUT ? Une chose est sûre : en cette période de fêtes de fin d'année, Antoine et Théo ont décidé de vous régaler en vous conseillant quelques joueurs réputés comme étant des valeurs sûres à recruter dans votre équipe ! N'hésitez pas et foncez regarder l'épisode 11 de Culture FUT pour tout savoir à ce sujet et vous offrir les meilleurs des cadeaux.

