Culture FUT : comment avoir une team incroyable pour moins de 200k crédits ?

Il y a quelques semaines, Antoine et Théo vous ont donné les clés pour créer la meilleure équipe à vos débuts dans Fifa Ultimate Team, le plus célèbre mode de jeu de FIFA 22. Dans ce 10ème épisode de Culture FUT, nos amis de Foot.fr vous expliquent désormais les joueurs à empiler pour contrôler une très belle équipe et terrasser vos adversaires en dépensant moins de 200 000 crédits sur le marché des transferts. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec notamment trois internationaux français ou encore quatre éléments clés du Paris Saint-Germain, il y a du beau monde !

