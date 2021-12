Culture FUT : comment obtenir Kylian Mbappé gratuitement dans FIFA 22 ?

Vous rêvez d'avoir Kylian Mbappé dans votre team sur Fifa Ultimate Team (FUT), de l'édition 2022 du plus réputé des jeux vidéo de football, et ce sans avoir à dépenser le moindre crédit ? Ne cherchez plus et visionnez l'épisode 9 de Culture FUT ! Antoine et Théo vous expliqueront comment parvenir à vos fins pour compter l'attaquant du PSG, qui figure parmi les meilleurs joueurs de FIFA 22, au sein de votre collectif.

La suite après cette publicité

Retrouvez l'épisode 8 de Culture FUT : comment avoir Victor Osimhen TOTGS sans crédit sur FIFA 22 ?