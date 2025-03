Vasco da Gama : ça sent mauvais pour l’avenir de Dimitri Payet

À presque 38 ans, Dimitri Payet a bien roulé sa bosse. L’ancien international français vit aujourd’hui une pré-retraite sereine au Brésil, où il a pu faire connaissance avec la torcida du Vasco da Gama. Un choix principalement dicté par l’envie de retrouver un club passionné, dans le pays du football, même si son actualité là-bas n’a pas toujours été enthousiasmante. Ces derniers mois, le Réunionnais a souvent été pointé du doigt pour ses performances, jugées insuffisantes au regard de son statut et de son vécu.

Certaines rumeurs avaient même fait état d’un possible départ du club dès cet hiver, alors que Payet est sous contrat jusqu’en juin. Lui, s’était montré plutôt évasif en décembre : «en six mois, il peut se passer beaucoup de choses. Pour l’instant, la passion et le plaisir sont toujours intacts. Le corps répond pas trop mal au quotidien et aux matches. C’est une question de savoir où, d’opportunité, de savoir si j’ai encore envie de me lancer un nouveau challenge à 38 ans. Pour l’instant, je me dis que j’ai six mois pour kiffer et pour réfléchir », avait-il confié à la chaîne Football Club de Marseille. Mais voilà que son avenir est à nouveau remis sur la table.

Le patron de Vasco da Gama jette le flou sur son avenir

Dans un entretien accordé à TNT Sports Brazil cette semaine, son président, Pedrinho, a été invité à commenter les dossiers chauds de son club. Le dirigeant brésilien n’a évidemment pas pu esquiver la question sur l’avenir de l’ancien Marseillais, déclassé dans la hiérarchie depuis plusieurs matchs (il a été remplaçant lors des trois dernières rencontres, ndlr). «Il m’a surpris au quotidien, par sa forme et son dévouement. Mais c’est un cas que nous évaluerons dans la dernière ligne droite de son contrat. Je ne peux pas dire quand nous prendrons précisément une décision à ce sujet, mais c’est un joueur qui respecte beaucoup l’institution », a-t-il indiqué, avant de poursuivre.

«C’est un joueur pour qui on a de grosses attentes parce que son talent est énorme. Mais il touche vraiment un gros salaire pour ce que Vasco est en mesure de payer aujourd’hui. Nous y réfléchissons», a-t-il conclu dans des propos peu optimistes. Dans la presse brésilienne, il se murmure que Vasco pourrait faire un choix entre Payet et Coutinho, prêté par Aston Villa mais pas totalement fermé à l’idée de rester. Ce qui pourrait donc remettre en cause l’avenir de l’ancien international français, de plus en plus incertain vu son salaire et son rendement. Pour rappel, Payet avait récemment confirmé qu’il reviendrait à l’OM, probablement une fois sa carrière terminée.