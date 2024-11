FC Barcelone : ça commence à sentir le roussi

Petit retour sur terre pour les Blaugranas. Après un début de saison canon, ponctué par des humiliations infligées au Real Madrid et au Bayern Munich, les choses semblent désormais se corser un peu pour les Catalans. Voici deux matchs de rang sans victoire en Liga, avec un contenu un peu moins brillant, et les premières inquiétudes qui commencent à apparaître chez nos voisins catalans, alors que la deuxième période face à l’Espanyol avant ces deux mauvais résultats avait déjà tiré la sonnette d’alarme.

La suite après cette publicité

Samedi soir, les Barcelonais ont surtout été condamnés par des erreurs individuelles, à l’image de l’expulsion de Marc Casado, ou par celle de Jules Koundé sur la réduction du score galicienne. Des problèmes de concentration qui ont exaspéré Hansi Flick, qui, selon la presse catalane, a poussé une énorme gueulante dans le vestiaire. Habituellement calme et plutôt réservé, l’Allemand s’est lâché cette fois et il a clairement réprimandé ses joueurs. Les murs ont tremblé à Balaidos…

Les premières critiques pour Flick

Si l’absence de Lamine Yamal est souvent mise en avant par les médias qui évoquent une Lamine-dépendance, Flick ne veut pas d’excuses et est conscient que son équipe est loin de son meilleur niveau actuellement, comme il l’a tout simplement expliqué en conférence de presse. Les médias eux commencent à s’inquiéter et, sans encore parler de crise, commencent à émettre leurs premières critiques contre l’entraîneur. « Flick doit mettre de l’ordre pour éviter l’arrivée de maux plus importants », peut-on par exemple lire dans Sport.

La suite après cette publicité

« Flick montre ses premiers défauts », indique AS, alors que Marca explique que « Flick a fait des erreurs avant Casado et Koundé ». Face à Brest en milieu de semaine - on ne sait pas encore si Lamine Yamal sera de la partie ou non - les Barcelonais auront une belle opportunité de dissiper ces premiers doutes avec une victoire face à une des surprises de la compétition…