Monaco : que devient Gelson Martins ?

«L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Gelson Martins. Prêté en janvier par l’Atlético Madrid, le milieu offensif s’est engagé pour 5 saisons». Juillet 2019, l’AS Monaco annonce fièrement par le biais d’un communiqué la signature définitive de Gelson Martins contre 30 M€. Le Lusitanien, auteur de 4 réalisations et 2 passes décisives en 16 apparitions en Ligue 1, avait alors tout du bon coup. Son adresse, sa vivacité, ses capacités de percussion avaient alors aidé grandement l’ASM à se maintenir parmi l’élite. Mais la suite a été moins évidente et l’international portugais n’est jamais parvenu à réitérer ses six bons premiers mois.

4 buts et une passe décisive en 2019-20, 3 buts et 2 assists en 2020-21, 4 buts et 3 assists en 2021-22 et 11 matches en 2022-23. Ajoutez à cela une suspension de six mois pour avoir bousculé un arbitre en Ligue 1 entre mars et septembre 2020 et vous obtenez un joueur dans le dur qui n’entre clairement plus dans les plans du club du Rocher et de son entraineur Adi Hutter qui dispose de nombreux choix au poste du Lusitanien. L’été dernier, l’ancien du Sporting devait d’ailleurs logiquement quitter le Rocher et un club était prêt à l’accueillir.

Un entrainement en marge du groupe et un départ inéluctable de Monaco

Mais l’affaire ne s’est pas conclue et Gelson Martins, qui avait effectué toute la préparation avec l’ASM et même marqué le premier but de la saison du club en amical début juillet face à l’Union Saint-Gilloise, est finalement resté à Monaco. Car oui et même si le grand public a tendance à l’oublier, le natif de Santiago est toujours un joueur de l’actuel 3e de Ligue 1. L’ancien Colchonero est en pleine possession de ses moyens et s’entraîne en marge du groupe en accord avec le club et le représentant du joueur selon nos informations. Le temps est long, le joueur s’accroche et s’est fixé comme objectif de trouver une porte de sortie cet hiver.

En fin de contrat en juin 2024, Gelson Martins, qui n’a plus joué de match officiel depuis 26 février dernier (9 minutes en Ligue 1 à Louis II face à Nice (0-3)), a donc de grandes chances de quitter Monaco. Selon nos informations, le club de la Principauté ne devrait pas poser trop de problèmes au joueur à six mois de la fin de son contrat. Un possible départ vers l’Arabie Saoudite ou un retour au Portugal sont des options envisagées par l’entourage d’un joueur qui devrait quitter en catimini la France durant le mois de janvier après 129 matches, 16 buts et 14 passes décisives délivrées durant son passage sur le Rocher…