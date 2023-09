Allemagne : la short-list très sexy pour remplacer Hansi Flick

La suite après cette publicité

Sur une pente glissante depuis plusieurs années maintenant, l’Allemagne pourrait bien changer de cap, et ce, à l’aube de son Euro à domicile dont le coup d’envoi sera maintenant donné dans moins de 10 mois (14 juin - 14 juillet). Encore tournés en ridicule ce samedi à la Volkswagen Arena face au Japon (4-1), ce qui aura constitué la plus grosse défaite de la Mannschaft à domicile depuis plus de 16 ans, les joueurs d’Hansi Flick poursuivent leur glissement dans l’usure, eux qui n’ont remporté qu’un seul de leurs 6 matches disputés en 2023 (2-0 face au Pérou en mars).

Si le patron de la DFB, Rudi Voller, indiquait hier son intention de rencontrer le sélectionneur allemand dans les prochains jours,BILD se fait l’écho ce dimanche des pistées déjà étudiées par la fédération pour le remplacer. Intronisé à la tête de la sélection en 2021 pour remplacer Joachim Löw, Hansi Flick a en effet perdu du crédit après son élimination lors de la Coupe du monde en phase de groupe et sur les résultats récents.

Des pistes de prestige avec Nagelsmann en tête d’affiche

Si le nom de Jürgen Klopp a souvent été murmuré ces derniers mois pour prendre le relais, la piste semble aujourd’hui hors d’atteinte, le technicien allemand ayant réaffirmé à plusieurs reprises son intention d’aller au bout de son contrat chez les Reds, soit jusqu’en 2026. Pour autant, la DFB ne semble pas être en pénurie d’idées. Selon BILD, Oliver Glasner, libre depuis son départ de Francfort en juin et notamment pisté par l’OL ces dernières semaines, serait une piste explorée. Louis van Gaal, qui avait pris la décision de déserter son poste de sélectionneur des Pays-Bas en décembre, après l’élimination face à l’Argentine en 1/4 de finale, le serait également.

Mais selon le quotidien, un nom se dégagerait largement : celui de Julian Nagelsmann. Libre depuis son renvoi du Bayern Munich en mars, l’entraîneur de 36 ans avait longtemps été associé à des cadors européens cet été tels que Tottenham, Chelsea, ou plus récemment le PSG. BILD rapporte que son profil serait ainsi très apprécié en interne, notamment par le directeur sportif de la fédération, Rudi Völler. Des discussions devrait être menées dans les prochaines heures entre les deux parties, avec un objectif non-dissimulé : replacer l’Allemagne sur l’échiquier du football mondial.