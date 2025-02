Barça : Gavi est en grand danger !

Électrique lors de chacune de ses sorties sous le maillot blaugrana, Gavi est déjà passé tout proche de l’expulsion à plusieurs reprises cette saison. Averti à quatre reprises lors de ses 18 rencontres avec le Barça cette saison, le jeune milieu de terrain avait même demandé à son entraîneur de le remplacer à la mi-temps contre Séville de peur de se faire expulser. Une situation cocasse vu que son remplaçant Fermin Lopez a écopé d’un carton rouge.

Face à ce casse-tête, Hansi Flick cherche le meilleur moyen de calmer son joueur sans le dénaturer, et perdre son impact exceptionnel au milieu de terrain. Et cela ne semble pas facile, car ce style très engagé, jusqu’à la limite, fait partie de son ADN de joueur. Gavi travaille lui aussi là-dessus, et sait que cela pourrait lui coûter cher, à lui comme au club, s’il ne trouve pas un juste milieu dans son jeu.