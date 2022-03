La Liga dénonce des gestes racistes envers Nico Williams

La Liga a dénoncé ce mercredi des gestes racistes dirigés contre l’attaquant de Bilbao Nico Williams lors du match de championnat dimanche entre l’Athletic et le Betis Séville. Dans un courrier adressé au comité des compétitions de la fédération espagnole et à la commission anti-violence, la Liga rapporte qu’après avoir visionné les caméras du stade elle a constaté que l’Espagnol de 19 ans avait été insulté et victime de gestes racistes venant de certains supporters sévillans.

« À la 82e minute du match après une action de jeu à laquelle le joueur visiteur, Nico Williams a participé près du poteau de corner, on voit plusieurs fans lancer des insultes à destination du joueur. Et dans la continuité de cet incident, un des fans gesticule d'une manière ostensible avec ses bras imitant un singe et s'adressant également au joueur visiteur », note dans son rapport la ligue espagnole. Le Betis Séville avait remporté la rencontre face à Bilbao (1-0), malgré l’expulsion en fin de match de Nabil Fekir pour un mauvais geste.