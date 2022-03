Liga : le Real Betis s'impose face à l'Athletic Club et retrouve le top 4

Le Real Betis accueillait l'Athletic Club à Benito-Villamarin dans le cadre de la 28e journée de Liga. Les Verdiblancos, cinquièmes avant la rencontre, souhaitaient gagner devant leur public pour intégrer provisoirement le top 4, quelques heures avant le match du FC Barcelone, prévu ce soir face à Osasuna. Du côté de Bilbao, l'objectif était de se rapprocher des places européennes. Mais Bilbao avait du mal avec les déplacements, puisque les Rouge-et-Blanc restaient sur trois défaites de rang toutes compétitions confondues.

Cette logique était respectée, puisque les Andalous s'imposaient sur la plus petite des marges à la maison (1-0). Le seul but du match était inscrit par le buteur sévillan Borja Iglesias, qui reprenait comme il le fallait le centre de Juan Miranda (1-0, 20e). Dans une rencontre hachée (9 cartons jaunes distribués), l'ancien Lyonnais Nabil Fekir était expulsé à la 80e minute : après avoir enchaîné quelques jongles près de la ligne de touche, le champion du monde 2018 perdait le ballon et assénait, au sol, un coup de semelle à Iker Muniain. Malgré l'infériorité numérique, le Betis gardait l'avantage au score et prenait les trois points pour revenir à deux points de l'Atlético de Madrid, vainqueur face à Cadix vendredi soir. Bilbao restait bloqué à la 8e place au classement.