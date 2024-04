OL - Valenciennes : les compos probables

La première demi-finale de Coupe de France se déroule ce mardi soir au Groupama Stadium. Auteur d’une deuxième partie de saison de haut niveau, l’OL reçoit Valenciennes, quasi condamné en Ligue 2 et qui a misé tous ses espoirs sur cette compétition. Et lorsque l’on regarde cette rencontre à travers ce prisme, on peut logiquement se dire que la qualification pour la finale au stade Pierre-Mauroy ne sera pas si aisée à aller chercher pour les Gones. Ainsi, Pierre Sage va mettre toutes les chances de son côté pour remporter cette rencontre. Ainsi, le tacticien de 44 ans va aligner ce qui ressemble franchement à une équipe-type face au VAFC.

En effet, alors que Lucas Perri gardera les buts rhodaniens, la défense sera composée de Clinton Mata, Jake O’Brien, Duje Caleta-Car et Nicolas Tagliafico. Devant eux, l’entrejeu sera bien gardé avec un trident Matic-Caqueret-Mangala. Devant, les virevoltants Ernest Nuamah et Saïd Benrahma devront alimenter Alexandre Lacazette. En face, Ahmed Kantari va aligner son équipe-type également. Dans un 3-4-3, Ilyes Hamache et Souleymane Basse seront les deux pistons. En attaque, un duo avec Flamarion et Anthony Knockaert sera chargé de l’animation offensive avec Siriné Doucouré en pointe. Le vétéran et capitaine de cette équipe, Joffrey Cuffaut, sera dans la défense à trois. Tout est en place pour assister à une belle rencontre !

OL : Perri – Mata, O’Brien, Caleta-Car, Tagliafico – Caqueret, Matic, Mangala – Nuamah, Lacazette, Benrahma.

Valenciennes : Louchet – Basse, Kayi Sanda, Woudenberg, Cuffaut, Hamache – Bansé, Masson – Flamarion, Knockaert, Doucouré.