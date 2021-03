La cote de Raúl explose au Real Madrid !

La suite après cette publicité

À Madrid, une légende du club pourrait en chasser une autre. Habitué à consommer des entraîneurs, Florentino Pérez a vécu une période dorée lorsque Zinedine Zidane avait remplacé Rafa Benitez lors de la saison 2015/2016. Grâce à son ancien numéro 5, le président du Real Madrid a pu soulever trois Ligues des Champions consécutives, peu de temps après avoir remporté la Decima en 2014 à Lisbonne, avec Carlo Ancelotti.

Aujourd’hui, ZZ est toujours en course pour offrir une 14e coupe aux grandes oreilles aux Merengues, mais le crédit du Français a quelque peu baissé, même si le champion du monde 98 a une qualité qu’on ne peut lui enlever. À chaque fois qu’il a été annoncé sur la sellette, Zidane a obtenu une réaction d’orgueil de son équipe. Pourtant, ses dirigeants préparent l’avenir, bien conscients que l’ancien milieu de terrain, s’il n’est pas limogé, peut prendre lui-même la décision de mettre un terme au contrat le liant au club jusqu’en 2022. Comme il l’avait fait en 2018.

Et si jamais Zidane plie bagage, AS assure que son remplaçant est déjà tout trouvé. Déjà cité comme possible successeur de « Zizou », Raúl Gonzalez Blanco (43 ans) est aujourd’hui le choix numéro 1. Déjà très apprécié en interne depuis son triomphe en Youth League l’été dernier, El Siete continue de faire des merveilles avec le Real Madrid Castilla qu’il a qualifié pour la phase de montée en deuxième division.

Audacieux tactiquement

En plus d’être un coach moins onéreux que les grands noms présents sur le marché (Allegri par exemple), Raúl présente l’avantage d’être disponible selon le bon vouloir des décideurs madrilènes. Et sur le banc de touche, l’ancien attaquant, qui prône un 4-1-4-1, séduit. « Il est plus audacieux tactiquement, plus que Zidane quand il était à la tête du Castilla », glisse-t-on en interne. Capable de passer à un système à trois défenseurs pour apporter un plus offensivement, Raúl a su relancer certains éléments (Juan Latasa par exemple) et n’a aucun problème pour changer régulièrement de gardien.

Mais l’ancien capitaine de la Casa Blanca est aussi encensé pour être un coach proche de ses joueurs et marqué au fer rouge de l’ADN Real Madrid. « Je n’avais jamais parlé avec lui et un jour, on s’est croisé à Valdebebas (le centre d’entraînement du Real, ndlr) et il m’a arrêté pour me montrer quelque chose sur son portable. Il s’agissait de mes actions lors du dernier match. Je n’y croyais pas », a expliqué un jeune Merengue au journal. Méticuleux, proche de ses joueurs et créatif tactiquement, Raúl a plus que jamais la cote au Real Madrid !