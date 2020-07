OL : Rudi Garcia dresse un premier bilan du mercato

La suite après cette publicité

Les Glasgow Rangers et le Celtic Glasgow. Voici ce qui attend l'Olympique Lyonnais à partir de demain dans le cadre du tournoi Veolia (l'OGC Nice, qui y participe aussi, ne défiera pas l'OL). Un tournoi organisé au Groupama Stadium qui servira de rampe de lancement aux hommes de Rudi Garcia avant les prochaines échéances face au PSG (31 juillet) et la Juventus (7 août). En attendant ces confrontations cruciales pour l'avenir de l'OL, Rudi Garcia a effectué un large point mercato ce mercredi après-midi en conférence de presse. Après les départs notamment de Martin Terrier ou encore Amine Gouiri et Lucas Tousart, le groupe rhodanien a perdu quelques forces vives avant d'aborder la dernière ligne droite de cette saison 2019-2020. Concernant les départs des intéressés, le technicien lyonnais s'est voulu tout sauf alarmiste.

L'ancien entraîneur de l'OM s'est même montré un brin soulagé pour les cas Terrier et Gouiri. « On a perdu trois joueurs pour les compétitions qu'ils nous restent. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais c'est comme ça. On ne peut rien y faire. C'était particulier pour Lucas, qui avait été vendu en janvier. Amine n'a pas été beaucoup utilisé, donc je dirai qu'il n'y a "pas de conséquence" pour lui, mais Martin l'avait beaucoup été. Je suis en total accord avec ma direction sur le fait d'avoir lâché Martin, on était trop nombreux devant. Quand on a des opportunités, on écoute et on évalue. Pour Martin et pour nous, c'était une bonne opportunité. Ce n'est pas dans le domaine offensif que je manque de solutions. Il y a d'autres domaines, notamment en défense centrale, où on s'active en espérant y arriver le plus vite possible même si ça ne sera pas avant ces deux matchs », a ainsi expliqué Garcia.

Rudi Garcia met en garde ses joueurs et sa direction

Si l'intéressé se réjouit d'avoir pu dégraisser au niveau de son secteur offensif, plusieurs Lyonnais cristallisent l'attention des grands clubs français et européens. Comme nous vous le révélions récemment, le Paris Saint-Germain s'est ainsi renseigné sur Léo Dubois pour renforcer son couloir droit. Conscient que la concurrence n'hésite pas à solliciter ses joueurs, Rudi Garcia n'a pas tardé à prévenir sa direction face au danger incarné par toutes ces sollicitations. Les joueurs doivent uniquement se projeter sur les prochains matchs et occulter leur situation personnelle pour le moment.

« J'ai prévenu en interne qu'il fallait faire attention aux entreprises de déstabilisation, des joueurs qui seraient susceptibles d'être visés par des équipes qu'on va jouer. Ils sont avec nous, il faut qu'ils soient à 100%. Une fois qu'on aura gagné la Coupe de la Ligue et été le plus loin possible en Ligue des champions, il sera toujours temps de revoir les choses pour la saison prochaine. Il est important que ce groupe ne change plus pour le moment », estime ainsi le coach lyonnais. Concrètement, les cartes pourraient donc être redistribuées après les chocs face au PSG et la Juventus. En attendant, les joueurs devront se focaliser sur l'objectif principal du club : obtenir une qualification européenne pour la saison prochaine...