Le PSG s'est renseigné sur Léo Dubois

Un problème de riche. Il y a deux ans, l'Olympique Lyonnais recrutait Léo Dubois, en provenance du FC Nantes. Commençait alors un véritable casse-tête pour l'entraîneur de l'époque, à savoir Bruno Genesio. Le technicien tricolore disposait ainsi de trois latéraux sur le côté droit avec Rafael, Kenny Tete et donc Léo Dubois. Mais entre les blessures et les suspensions, ce n'était finalement pas de trop pour Genesio. Et si, à chaque mercato, on imaginait les deux premiers cités s'en aller, tous étaient finalement restés entre Rhône et Saône. Que ce soit lors du passage express de Sylvinho ou lors de la prise de pouvoir de Rudi Garcia en octobre dernier, ce ménage à trois a continué.

La suite après cette publicité

Mais là encore, ce n'était pas de trop puisque les Gones ont dû composer plusieurs semaines sans Dubois, qui souffrait d'une lésion méniscale du genou gauche à la fin du mois de novembre. Malgré tout, cela était un vrai coup dur puisque l'international français (4 sélections) est un titulaire en puissance et l'un des leaders du vestiaire lyonnais. De retour sur les terrains à la mi-février, le défenseur âge de 25 ans n'a pu jouer que 5 matches toutes compétitions confondues en 2020 pour le moment avant que la saison ne soit stoppée en raison de l'épidémie de coronavirus (23 apparitions au total lors de la saison 19-20).

Dubois dans une liste élargie du PSG

Cela a visiblement été suffisant pour attirer l'attention de quelques clubs. Et d'après nos informations, le Paris Saint-Germain est l'un d'entre eux. L'arrière-droit fait partie d'une liste élargie de spécialistes du poste que l'écurie parisienne suit d'un œil. Pour l'heure, Leonardo a seulement pris des renseignements concernant l'international français de l'OL. Cela n'a pas été plus loin pour l'instant du côté des champions de France en titre qui sont en quête d'un latéral droit pour compenser le départ de Thomas Meunier, qui a rejoint libre le Borussia Dortmund. Les pensionnaires du Parc des Princes sondent notamment le marché français. Le nom du Rennais Hamari Traoré a été cité par exemple.

Et comme indiqué au-dessus, Léo Dubois figure dans la liste élargie des éléments suivis. Toutefois, recruter Léo Dubois paraît difficile. L'Olympique Lyonnais n'est a priori pas vendeur et compte sur le footballeur sous contrat jusqu'en 2024. Les pensionnaires du Groupama Stadium sont plutôt dans l'optique de se séparer de Kenny Tete à droite. Mais ils ne trouvent pas preneur pour le moment. Rafael, lui, veut aller au bout de son contrat qui se termine l'an prochain avant de quitter Lyon. Cet été encore, l'OL aura fort à faire avec ses latéraux.