OL : Nicolas Tagliafico négocierait son départ

Au moment de coucher les noms sur la feuille de match, Laurent Blanc n’a pas de doutes en ce qui concerne Nicolas Tagliafico. Le Président est un très grand fan de l’international argentin. Un élément dont il apprécie les qualités défensives et offensives, mais surtout l’état d’esprit et la grinta. La saison dernière, le Cévenol a fait l’éloge du champion du monde 2022 à plusieurs reprises en avouant qu’il faudrait plus de joueurs comme lui à Lyon.

Un joueur essentiel pour Laurent Blanc

«Les leaders doivent apporter leur état d’esprit, leur leadership et leurs compétences. Tagliafico, quand il attaque ou qu’il défend, il le fait à fond. Il faut jouer avec ses qualités, son état d’esprit. Il faut que chacun amène cela. Tagliafico est joueur, il comprend bien le jeu. C’est un garçon qui anticipe bien. Quand il ne joue pas, on s’aperçoit de son absence et c’est bon signe. C’est un joueur sur qui on peut vraiment compter. »C’est un guerrier, avait-il confié en janvier dernier.

Si vous lui posez la question encore aujourd’hui, l’entraîneur de l’OL vous dira la même chose. Inutile de dire donc qu’il compte sur lui cette saison 2023-24. Mais comme Blanc l’a dit vendredi en conférence de presse, il ne pourra se prononcer sur son groupe et annoncer ses objectifs qu’une fois le mercato d’été terminé. D’ici le 31 août, il sait qu’il peut encore perdre des joueurs dont Bradley Barcola. Mais c’est aussi le cas du latéral gauche de 30 ans.

L’Ajax et Tagliafico discutent d’un retour

En effet, De Telegraaf, média réputé pour son sérieux aux Pays-Bas, nous apprend ce lundi que l’Ajax Amsterdam tente de rapatrier Nicolas Tagliafico. Une information que nous pouvons vous confirmer. L’Argentin y a évolué quatre ans avant de signer à l’OL l’été dernier contre un chèque de 4,2 M€. Un an plus tard, l’écurie néerlandaise a entamé les discussions avec le joueur et son entourage pour qu’il puisse revenir. Selon De Telegraaf, Tagliafico est ouvert à un retour chez les pensionnaires de la Johan Cruijff ArenA.

Les Ajacides souhaitent se renforcer au poste de latéral gauche et ils estiment que l’Argentin, qui présente l’avantage de bien connaître la maison et l’Eredivisie, est la recrue idéale. Le média néerlandais explique que l’Ajax, qui a des plans B et C, va se renseigner auprès des Gones dans les prochains jours afin de savoir si la porte peut s’ouvrir et pour quel prix. On imagine mal Laurent Blanc accepter que le joueur sous contrat jusqu’en 2025 s’en aille. Mais la porte était déjà fermée cet été pour Castello Lukeba et on connaît la suite…