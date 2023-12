L’OM joue gros face à l’OL

Reporté en raison du caillassage du bus rhodanien sur le trajet menant à l’Orange Vélodrome, le choc entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais comptant pour la 10e journée de Ligue 1 se tiendra bel et bien ce mercredi soir (20h45) dans la cité phocéenne. Souhaitant confirmer son regain de forme affiché contre Rennes le week-end dernier, l’OM vise les trois points pour poursuivre sa remontée au classement. En face, l’OL espère jouer un mauvais tour aux Marseillais pour décrocher sa deuxième victoire de la saison et se rapprocher du premier non-relégable, Strasbourg.

Outre l’aspect sportif, cette rencontre sera également placée sous le signe de la sécurité à l’heure où le football français traverse une zone d’ombre, marqué par plusieurs incidents en marge des rencontres dont le dernier en date remonte à Nantes le week-end dernier. Comme le rapporte Le Progrès, un dispositif de sécurité spécifique sera adapté pour faciliter l’arrivée du bus lyonnais au Vélodrome en évitant les zones à risque. En dépit de l’absence des supporters lyonnais, relative à l’arrêté d’interdiction de déplacement imposé par le préfet des Bouches-du-Rhône, 500 policiers seront malgré tout mobilisés pour cette rencontre. Enfin, le quotidien régional ajoute que tout «incident susceptible d’avoir lieu dans l’enceinte sportive marseillaise relèvera de la responsabilité de l’OM». En tout état de cause, l’actuel 9e de Ligue 1 joue gros ce soir d’un point de vue sécurité.