L1 : le LOSC arrache la victoire contre l'OM

Pour le dernier match de Nasser Larguet sur le banc de l'OM en Ligue 1 (il devrait officier encore en Coupe de France ce week-end), c'était un morceau de choix à affronter, à savoir le LOSC, qui avait vu l'OL s'imposer deux heures plus tôt face à Rennes. Les Dogues entamaient le match très fort avec une lourde frappe de Yazici contrée de la main dans la surface par Caleta-Car (4e). Monsieur Turpin et la VAR ne bronchaient pas et n'accordaient pas de penalty. Le LOSC mettait la pression sur les buts olympiens et Renato Sanches voyait sa volée repoussée par Mandanda (14e). Etouffés, les joueurs marseillais ne parvenaient pas à s'approcher des cages gardées par Maignan. Il fallait attendre la 34e pour entrevoir la première occasion olympienne du match. Bien décalé par Payet, Kamara voyait sa tentative bien captée par Maignan (35e). Après avoir laissé passer l'orage, l'OM terminait mieux la première mi-temps sans pour autant se montrer dangereux.

Au retour des vestiaires, Larguet ajustait son onze en sortant Ntcham, neutre, pour Khaoui mais Lille continuait de dominer les débats. Les hommes de Christophe Galtier sollicitaient Mandanda avec une belle frappe enroulée de Weah bien repoussée par le portier olympien (55e). Les Dogues poussaient et Jonathan David perdait son duel face à un Mandanda encore déterminant (62e). On se dirigeait vers le 0-0 mais Jonathan David a surgi pour reprendre un ballon relâché par Mandanda sur un tir d'Ikoné (1-0, 90e) ! Dans la foulée, David s'offrait un doublé (2-0, 90+3e) ! Un succès capital pour le LOSC, cruel pour l'OM qui avait bien résisté jusque-là.