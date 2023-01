Danny Ings passe d’Aston Villa à West Ham

Changement d’air pour Danny Ings (30 ans). L’attaquant d’Aston Villa s’est engagé en faveur de West Ham, comme annoncé par le club de Birmingham et confirmé par le club de Londres dans la foulée. « Ings, un international anglais senior (3 capes, 1 but, NDLR), a rejoint les Hammers en provenance d’Aston Villa pour un montant non divulgué jusqu’à l’été 2025 », indiquent les Hammers dans leur communiqué.

L’ancien buteur de Southampton n’avait été titularisé qu’à 8 reprises cette saison du côté de Villa Park, en Premier League, inscrivant tout de même 6 buts (dont deux doublés). West Ham, à la peine en championnat, compte sur Danny Ings pour assurer son maintien dans l’élite. « Il est important que je m’installe aussi vite que possible et que je fasse les choses importantes sur le terrain pour West Ham », a déclaré celui qui portera le n°18 sous ses nouvelles couleurs.

