AC Milan : Stefano Pioli réagit après la victoire face au Genoa

Le coach de l’AC Milan Stefano Pioli est revenu sur la victoire de ses joueurs vendredi soir à domicile face au Genoa (2-0). Le technicien italien était satisfait de la prestation de ses hommes et a expliqué que son équipe devait avoir moins de pression que l’an passé. « L'objectif était de renouer avec la victoire, on y est et on a envie de la jouer. Pour y arriver, il faut tous les gagner. On est satisfaits. La tension se fait sentir mais j'ai dit à l'équipe que l'année dernière, on avait encore plus de pression parce qu'on ne savait même pas si on allait rentrer dans le top 4. Maintenant ça y est, c'est indéniable, mais ça ne doit être que de l’énergie positive parce qu'on se bat pour quelque chose qu'il y a 1-2 ans, personne n'aurait jamais imaginé », a déclaré le coach milanais après la rencontre.

Pioli a également évoqué les cinq derniers matchs de championnat compliqués pour le Milan, mais il ne veut pas que cela soit une excuse pour sa fin de saison. « Les prochains adversaires seront aussi difficiles que les précédents, il n'y a pas de matchs faciles pour ceux qui se battent pour le Scudetto. Nous avons perdu des points avec des équipes de bas de tableau, mais si nous sommes premiers, cela signifie que les autres aussi les ont perdus. Cela dépend de nous : si nous jouons au plus haut niveau, nous pouvons battre même les plus forts. Le bilan se fera fin mai, on a envie d'y croire », a déclaré le coach des Rossoneri. L’AC Milan, actuellement leader Serie A, affrontera l’Inter mardi soir en demi-finale retour de Coupe d’Italie (21h).