Nantes : négociations en cours pour Meschack Elia

En plus du dossier Yunus Akgün, bien avancé comme dévoilé en exclusivité par nos soins, le FC Nantes travaille sur d’autres pistes pour renforcer son effectif et plus particulièrement son secteur offensif. Selon nos informations, la direction des Canaris discute actuellement avec les Young Boys de Berne pour l’attaquant Meschack Elia.

La suite après cette publicité

Le joueur congolais de 25 ans, arrivé en Suisse à l’hiver 2020, sort d’une saison assez convaincante, avec 7 buts et 3 passes décisives dans le championnat helvète. Les Nantais discutent actuellement d’un transfert avec leurs homologues suisses, alors que le contrat du joueur, qui a été sélectionné à 30 reprises avec la République Démocratique du Congo, expire en 2026.

À lire

Nantes : ça brûle pour Yunus Akgün