OL : la joie de Malick Fofana après son but décisif face à Monaco

Dans le cadre de la 31e journée de Ligue 1, l’OL est venu à bout de l’AS Monaco (3-2). Un succès qui offre, par ailleurs, le titre de champion de France au PSG mais permet surtout aux hommes de Pierre Sage de croire, plus que jamais, en un avenir européen. Une victoire acquise dans les ultimes secondes grâce à son jeune talent belge, Malick Fofana. Présent au micro de Prime Vidéo après la rencontre, le joueur de 19 ans ne pouvait que savourer, qui plus est après la défaite au Parc des Princes lors de la précédente journée (4-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Monaco 58 31 17 17 7 7 58 41 8 Lyon 44 31 -9 13 5 13 42 51

«Le but a donné la victoire donc je suis très content d’avoir aidé l’équipe. On a eu les trois points et on doit continuer comme ça. J’ai revu le but dans le vestiaire. Il ne faut pas trop réfléchir dans cette situation. J’ai vu le gardien, j’ai mis un petit coup d’œil et c’est bon. J’essaye de rester calme et de marquer, j’ai marqué et voilà je suis content. Il faut le sang froid. C’est mon premier but dans ce stade donc je suis très content. On se focalise match par match, c’était important de gagner aujourd’hui après la défaite à Paris. On a bien réagi. Je suis un joueur très rapide, un joueur calme en dehors du terrain. Je suis heureux ce soir». Les supporters lyonnais aussi…