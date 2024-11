Bordeaux : Andy Carroll est entré en douce chez son ex-femme

Andy Carroll fait parler de lui en Angleterre, pour les mauvaises raisons. Le buteur des Girondins de Bordeaux, héroïque depuis son arrivée en National 2 (7 buts en 6 matches), serait entré chez son ex-femme sans la prévenir. Capturé par les caméras de surveillance de sa villa à plus de 10 millions d’euros, le buteur bordelais serait revenu chercher ses affaires selon The Sun.

Cependant son ex-femme, Billi Mucklow, qui vit toujours dans la maison et qui a vu l’intrusion se dérouler depuis son téléphone portable via le système de caméras, se dit "choquée et bouleversée" par cette intrusion imprévue. L’ancien international anglais (9 sélections, 2 buts) qui vit désormais du côté de la France après son passage à Amiens, et désormais Bordeaux, souhaiterait d’ailleurs vendre cette maison.