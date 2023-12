PL : Everton renoue avec la victoire face à Nottingham Forest

Cette affiche comptant pour la 14e journée de Premier League s’apparentait à un choc entre deux équipes qui souhaitaient à tout prix s’éviter une nouvelle lutte pour le maintien à l’issue de la saison. Dans le prolongement des victoires d’Arsenal, de Brentford et Burnley, respectivement face à Wolverhampton, Luton Town et Sheffield United, Nottingham Forest et Everton croisaient le fer au City Ground, ce samedi. Restant sur trois défaites en quatre matchs, les Reds espéraient relever la tête et enfoncer un peu plus les Toffees, plombés par une pénalité de dix points et lourdement battus par Manchester United (0-3) lors de la journée précédente.

Classement live Premier League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 15 Nottingham 13 14 -6 3 4 7 16 22 18 Everton 7 14 -5 5 2 7 15 20

Malgré de bonnes intentions des hommes de Steve Cooper, les locaux n’ont pas été en mesure de prendre les commandes lors du premier acte, et ce, malgré une belle tentative d’Anthony Elanga qui a manqué de peu d’accrocher le cadre de Jordan Pickford (31e). Si Felipe loupait à son tour le coche en touchant le poteau adverse au retour des vestiaires (51e), le milieu gauche des Toffees Dwight McNeil catapultait le cuir dans la lucarne droite d’Odysseas Vlachodimos (0-1, 67e). Suffisant pour permettre à Everton de repartir avec les trois points. Au classement, le club de la Mersey gagne un rang et revient à deux points du premier non-relégable tandis que Nottingham Forest reste scotché à la 15e place.