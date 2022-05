Kylian Mbappé fait sauter la banque !

Samedi soir, le Championnat de France se terminera par le traditionnel multiplex de la 38ème et dernière journée. Les dix rencontres se joueront donc ce soir-là, à 21 heures et les enjeux seront très nombreux. Si on connaît déjà le Champion de France de cette saison, à savoir le PSG, loin derrière, la course au podium et donc à la Ligue des champions fait rage et rien n’est encore joué. Monaco, qui est passé à la deuxième place en renversant Brest avec un triplé de Ben Yedder, devra assurer son billet pour la C1 en s'imposant à Lens. L'OM, troisième après sa défaite dans le choc contre Rennes (0-2), doit absolument l'emporter contre Strasbourg pour éviter de tout perdre et de laisser également sa troisième place aux Rennais, qui iront à Lille. L'Olympique Lyonnais, qui n'a plus rien à jouer, espère terminer correctement sa saison à Clermont, déjà assuré de rester dans l'Élite.

Mbappé marque 3 buts ou plus, cote à 6,50

Le suspense quant à l'avenir de Kylian Mbappé est toujours indécis et l'attaquant du Paris Saint-Germain sème le doute depuis plusieurs semaines sur l'identité du club où il sera après le 30 juin prochain. Pourtant, cela ne semble pas le perturber, lui qui a récemment été élu joueur de la saison de Ligue 1. Mais cela ne suffit pas à Kylian Mbappé. En effet, l'international français est toujours à la lutte pour le trophée de meilleur buteur de la saison. Avec 25 réalisations, il est en tête, mais reste suivi de très près par Wissam Ben Yedder (24 réalisations), qui a frappé fort avec son triplé contre Brest. Face à Metz, KM7 voudra sûrement terminer la saison en beauté face à un adversaire qui a montré beaucoup de lacunes défensives (64 buts encaissés soit 1,7 but de moyenne encaissé par match) depuis le début de la saison. Avant de célébrer le titre et peut-être d'annoncer son avenir dès ce week-end, Mbappé désirera sûrement terminer son dernier match de la saison au Parc des Princes par un triplé, ce qui lui assurerait, sans doute, le prix, ô combien important aux yeux du n°7 du PSG, du meilleur buteur de L1.

Victoire de Clermont face à l'OL, cote à 12,50

L'Olympique Lyonnais vit l'une de ses pires saisons depuis presque vingt ans. Éliminé prématurément sur tapis vert en Coupe de France et humilié à domicile par West Ham en Ligue Europa, le club rhodanien ne va pas mieux en Championnat et reste assuré de ne pas disputer une compétition européenne la saison prochaine. Un échec pour l'OL, qui espérait repartir de l'avant avec l'arrivée de Peter Bosz en début de saison. Alors qu'ils se déplacent à Clermont lors de la dernière journée, les Lyonnais restent sur une mauvaise série à l'extérieur. Sur les cinq derniers matchs, ils ne l'ont emporté qu'à une seule reprise : lors du choc contre l'OM. Et s'ils se sont imposés contre Nantes, à domicile, la formation de Bosz reste instable. Clermont, qui n'a également plus rien à jouer, pourrait en profiter pour gagner et célébrer le maintien lors de la dernière de la saison, dans son enceinte, au Stade Gabriel Montpied grâce notamment au talent de son buteur Mohamed Bayo qui a scoré à 13 reprises cette saison en L1.

Victoire 1-2 de Monaco à Lens cote à 8,40

Lens-Monaco sera le match à suivre de cette 38ème et dernière journée de Ligue 1. En cas de défaite, les Asémistes pourraient tout perdre et se retrouver quatrième de Ligue 1, synonyme de non-qualification à la prochaine campagne de Ligue des Champions. D'autant plus que le RC Lens espère s'imposer devant son public et avoir une chance de disputer la Ligue Europa Conference l'an prochain. Cependant, Monaco n'a plus perdu depuis le 13 mars dernier, à Strasbourg (0-1) et reste sur une sublime série de neuf victoires de suite. Avec un Ben Yedder en folie (7 buts lors des 8 derniers matches de L1), il reste difficile de voir l'ASM ne pas s'imposer contre les Sang-et-Or, dans un match avec un enjeu aussi capital. Mais cela risque d'être d'une courte tête, face à des Lensois qui ne lâchent rien depuis le début de la saison. De quoi voir un score étriqué des buts de chaque côté durant cet ultime match de la saison.

