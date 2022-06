Thomas Mangani est de retour à l'AC Ajaccio

En fin de contrat avec le SCO d'Angers, Thomas Mangani (35 ans) fait son retour à l'AC Ajaccio, fraichement promu en Ligue 1. Quinze ans après son passage à l’ACA, le milieu de terrain français rejoint les Corses après sept saisons passées sous le maillot angevin. «Je suis heureux de retrouver l’ACA 15 ans après, c’est un plaisir ! Je remercie les dirigeants pour la confiance qu’ils me témoignent. J’espère apporter un maximum à l’équipe, au club, à mes coéquipiers car j’arrive avec une grande motivation. Je veux être à la hauteur de la confiance que l’on me donne», a notamment déclaré Mangani sur le site du club.

«C’est un joueur d’expérience et nous avons besoin de gars qui connaissent le niveau de la Ligue 1 et toute son exigence. Thomas connaît le club pour y avoir évolué, il avait la volonté de porter nos couleurs. Nous apprécions les joueurs qui sont déterminés à jouer pour l’ACA», a expliqué de son côté Johan Cavalli, coordinateur sportif du club et chargé du recrutement avec le coach Olivier Pantaloni.