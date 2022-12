Le FC Lorient prolonge Julien Laporte

Alors que la Coupe du Monde bat son plein au Qatar, les clubs européens débutent déjà la gestion de leurs effectifs à quelques semaines de l'ouverture du mercato hivernal. Notamment le FC Lorient, surprise de cette première partie de saison en Ligue 1 (5e après 15 journées), qui a annoncé ce jeudi après-midi la prolongation de son défenseur central Julien Laporte jusqu'à la fin de la saison 2024/2025.

La suite après cette publicité

« Je suis très heureux et fier de poursuivre avec le FC Lorient sur la durée. C’est un club dans lequel je me sens très bien, au sein duquel j’ai trouvé un véritable épanouissement professionnel et personnel. Prolonger avec les Merlus était un objectif pour moi et je suis ravi que cela intervienne aujourd’hui. Nous sommes en train de réaliser quelque chose de beau avec mes coéquipiers, le staff et il me semblait important de m’inscrire dans ce projet sur plusieurs saisons », a-t-il déclaré dans le communiqué du club breton.