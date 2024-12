Sébastien Haller vide son sac sur sa situation à Leganés

Parti du Borussia Dortmund l’été dernier, Sébastien Haller connaît un prêt compliqué à Leganés, 15e de Liga. L’international ivoirien n’a joué que 525 minutes depuis le début de la saison et n’a pas inscrit le moindre but. Dans un entretien pour Eurosport France, il a exprimé sa frustration et son amertume quant à sa situation actuelle. « Mon début de saison a été parsemé d’embûches et n’a pas correspondu à ce que j’espérais. Mais ça fait partie des aléas d’une carrière et de la vie. J’ai envie de dire que le temps fera son œuvre. Il faut être patient et continuer à travailler pour être plus performant. Parce que j’ai été ennuyé par plein de petites blessures de quelques jours. Ce n’était pas musculaire, mais plus des coups que j’ai reçus. Ces contre-temps arrivent à chaque fois dans les moments où je sens que je reviens sur le plan physique. Ça fait trois mois que je suis à Leganés et il a aussi fallu que je m’adapte. »

Nénamoins, Haller se sent capable de remonter la pente et compte travailler dur pour se mettre au service de la formation espagnole. « Un attaquant a besoin de confiance, d’enchaîner les matches et de s’adapter à l’équipe. J’évolue dans une équipe qui est complètement différente par rapport à ce que j’avais connu lors des trois ou quatre dernières années (West Ham, Ajax et Dortmund). (…) Il y a aussi une part de mental : quand la frustration et le manque de confiance commencent à s’installer, ça n’aide pas à performer. Mais je dois m’adapter, je le prends comme un challenge à relever. Il faut faire preuve d’humilité. Ce n’est pas parce qu’on a évolué dans certains clubs qu’on mérite de jouer n’importe où. Mon profil ne colle pas forcément au style avec lequel l’équipe joue actuellement. Mais c’est à moi de gagner ma place et de me rendre utile », a confié le champion d’Afrique avec la Côte d’Ivoire.