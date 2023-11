Ligue 1 : l’arbitre du OM-OL reporté est connu

Après les incidents survenus sur le bus lyonnais durant son trajet pour le Vélodrome, l’Olympico avait dû être reporté au mercredi 6 décembre (21h) par la Ligue de Football Professionnel, sans pour autant décider d’un match à huis clos. L’Olympique Lyonnais, toujours lanterne rouge de Ligue 1, se déplacera donc dans une semaine sur la pelouse d’un Olympique de Marseille également malade, qui n’a plus connu la victoire en championnat depuis quatre rencontres.

Les hommes de Gennaro Gattuso et Fabio Grosso, fragilisé à la tête de l’équipe première des Gones, seront arbitrés par François Letexier pour cette rencontre en retard de la 10e journée de l’élite tricolore. L’arbitre de 34 ans dirigera sa 12e échéance toutes compétitions confondues, sa septième de la saison en championnat, après avoir arbitré l’OM et l’OL une fois, respectivement lors du nul à domicile contre Toulouse (0-0) et de la défaite à Reims (2-0).