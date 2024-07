Amicaux : Rennes corrigé par Guingamp, Auxerre bat Troyes

Première défaite en préparation pour le Stade Rennais, et elle est fracassante. Après avoir été accroché par Saint-Malo (3-3), puis avoir battu Laval (2-1) et Angers (2-1), le Stade Rennais s’est lourdement incliné contre Guingamp ce mercredi (3-0). Les trois buts guingampais sont à mettre au crédit d’Amadou Sagna, auteur d’un doublé (19e, 45e), et de Dylan Louiserre sur penalty (41e).

En parallèle, Auxerre préparait de son côté son retour en Ligue 1 face à Troyes. À Migennes, les joueurs de Christophe Pélissier se sont imposés 2-1, grâce à des buts du Canadien Theo Bair (59e), et du jeune Ben Viadere (78e). Le Troyen Wylan Pierrilus, âgé de 18 ans, a lui marqué l’unique but de son équipe.