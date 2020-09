Le FC Sion discute avec Guillaume Hoarau

Après avoir fait le bonheur du club suisse du BSC Young Boys durant six saisons, Guillaume Hoarau (36 ans), désormais sans club, se cherche une porte de sortie. Et il semblerait que l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain ne manque pas de courtisans. Selon le média suisse Le Matin, le goaleador du championnat suisse, qui a récemment affirmé sa volonté de poursuivre sa carrière dans ce championnat, serait en contact avec le FC Sion. Pour le président, Christian Constantin, rien est encore fait. Les deux parties ne sont pas encore d’accord mais, selon ce dernier, ce dossier est loin d’être terminé.

«Si vous me dîtes que c’est fini, je vous dis non. Si vous me dites que c’est fait, je vous réponds aussi non (…) Ce n’est en tout cas pas du côté sympathie que cela va coincer. À la fin, c’est toujours une histoire de sous», déclare le président du club suisse. Si les négociations ne venaient pas à aboutir, l’ancien numéro 99 des Young Boys aurait d’autres clubs à ses pieds. Selon le média Blick, le club de Lausanne serait également sur les rangs pour accueillir le buteur originaire de la Réunion mais semblerait privilégier la jeunesse et voudrait néanmoins prolonger son attaquant actuel de 21 ans, Andi Zeqiri.