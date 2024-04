Real Madrid : bonne nouvelle pour Éder Militão

Blessé depuis le début de saison à cause d’une rupture des ligaments croisés, Éder Militão est de retour. Entré en jeu contre Manchester City en Ligue des Champions, le Brésilien a disputé ses premières minutes depuis de longs mois. Un processus a été établi pour qu’il soit disponible pour les prochaines échéances importantes de la Casa Blanca.

En effet, comme l’indique AS, le défenseur central de 26 ans est attendu pour disputer les demi-finales de Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Le staff madrilène a préparé un plan pour qu’il soit prêt à 100% pour défier le club allemand. Il devrait jouer le Clasico dimanche contre le FC Barcelone, et devrait être titulaire pour affronter la Real Sociedad vendredi prochain. Un renfort de poids pour Carlo Ancelotti et ses hommes.