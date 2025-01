Stade Rennais : les dessous du choix Habib Beye

Habib Beye a des fourmis dans les jambes. Libre depuis son départ du Red Star en mai 2024, le Sénégalais âgé de 47 ans attendait la bonne opportunité et surtout le bon projet pour faire ses grands débuts sur un banc de Ligue 1. Il y a quelques semaines, il était d’ailleurs en pourparlers avec le FC Nantes, qui souhaitait se séparer d’Antoine Kombouaré après une mauvaise série de résultats. Mais cela ne s’est finalement pas fait comme expliqué sur notre site en décembre. Quelques semaines plus tard, le natif de Suresnes a finalement rebondi à quelques kilomètres des Canaris, puisqu’il a signé au Stade Rennais. Une information révélée par nos soins hier et officialisée dans la soirée par les pensionnaires du Roazhon Park.

Rennes le suivait depuis un moment

« Habib Beye rejoint le Stade Rennais F.C. jusqu’à la fin de la saison avec des conditions prédéfinies pour une prolongation d’une saison. Il prendra en charge l’entraînement de vendredi, avec comme première mission de recréer une dynamique sportive positive. Le club lui adresse toute sa confiance, convaincu qu’il saura exploiter le plein potentiel de son effectif», pouvait-on lire sur le site officiel du SRFC. Nous pouvons d’ailleurs apporter une petite précision concernant les conditions de sa prolongation puisqu’elle sera automatique si Beye assure le maintien de son équipe dans l’élite. Une mission qui ne sera pas évidente puisque le SRFC pointe actuellement à la 16e place du classement après 19 journées (5 victoires, 2 nuls et 12 défaites).

Il faut aussi ajouter que les Bretons ont été éliminés de la Coupe de France. C’est dans ce contexte que le nouvel homme fort de Rennes va lancer sa carrière en L1. Mais cela ne l’effraye pas, lui qui est très impatient et qui a hâte de commencer sa mission nous a-t-on fait savoir. D’ailleurs, il découvre son groupe ce vendredi, lui qui va assurer sa première séance avant de se présenter face à la presse dans l’après-midi pour en dire plus sur son projet et son choix de rejoindre le SRFC. Un club avec lequel il est en lien depuis un certain moment. En effet, les Bretons avaient déjà coché son nom il y a quelques mois au moment du départ de Bruno Genesio.

Le challenge que Beye attendait

Selon nos informations, il avait déjà été reçu par les dirigeants rennais, qui avaient apprécié son discours clair et structuré, en plus de sa vision et de sa philosophie de jeu. C’est pour cette raison que son nom était de nouveau dans les petits papiers du club après le limogeage de Julien Stéphan et avant la signature de Jorge Sampaoli. Cette fois-ci a été la bonne. Habib Beye et ses représentants ont été approchés le week-end dernier après la défaite de Rennes face à Monaco (3 à 2). C’est là que le vent a clairement tourné pour El Pelado, pointé du doigt publiquement par Seko Fofana pour son coaching. En coulisses, les Bretons ont avancé leurs pions pour recruter Beye.

Les dirigeants ont totalement adhéré au discours novateur du technicien ainsi qu’à ses principes de jeu, basés notamment sur l’intensité et le rythme. Tout cela leur a plu et finalement, tout s’est fait assez rapidement puisque la signature a été bouclée hier. Habib Beye, dont l’objectif depuis le début de la saison était de coacher en L1, vient accompagné de deux adjoints, à savoir Sébastien Bichard et Olivier Saragaglia. Et il est très motivé et prêt pour ce défi nous assure-t-on. Son aventure rennaise commencera d’ailleurs dimanche à 17h15 par la réception de Strasbourg pour le compte de la 20e journée de Ligue 1.