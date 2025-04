OM : Roberto De Zerbi laisse planer le doute sur Gouiri

Absent lors du dernier match face à Toulouse, Amine Gouiri devrait faire son retour ce week-end face à Monaco. Mais l’international algérien est encore en convalescence puisque son coach Roberto De Zerbi a expliqué qu’il serait difficile de le voir jouer 90 minutes ce week-end. C’est également le cas des deux milieux Hojberg et Bennacer.

«Il peut jouer tout le match ou une partie, je déciderai parce qu’on l’a récupéré hier dans le groupe. Au début de la semaine, il ne devait même pas être présent, finalement l’équipe médicale me l’a rendu même si ce sera difficile de le faire jouer tout le match, comme Hojberg, et comme Bennacer. Il avait un problème d’estomac et on a décidé qu’il se reposerait chez lui aujourd’hui, mais il viendra à l’hôtel ce soir»