Liga : le communiqué assassin d’Osasuna sur le Barça

Ce vendredi, la RFEF a décidé de ne pas répondre favorablement à l’appel d’Osasuna concernant le match joué le 27 mars dernier face au FC Barcelone. En effet, l’écurie espagnole a pointé du doigt le fait que les Culés ont fait jouer Iñigo Martinez, qui était forfait quelques jours avec la Roja. Osasuna estime qu’il n’aurait pas dû être utilisé et a fait référence au règlement de la FIFA. « Un joueur appelé par son association pour l’une de ses équipes représentatives n’a pas, sauf accord contraire de l’association concernée, le droit de jouer pour le club auquel il appartient pendant la période que dure ou devrait durer sa mise à disposition, conformément aux dispositions de la présente annexe, plus une période supplémentaire de cinq jours.»

La suite après cette publicité

Pour Osasuna, ce délai n’a pas été respecté. La Commission de Discipline de la RFEF, elle, estime que les Barcelonais n’ont rien fait de répréhensible. Après le rejet de son recours, le pensionnaire de Liga a sorti la sulfateuse dans un communiqué de presse et s’en est notamment pris au Barça. «L’entité exprime sa surprise face au commentaire du FC Barcelone selon lequel « il est inapproprié pour un club avec l’histoire du Club Atlético Osasuna » d’émettre des soupçons de fraude possible alors qu’il est tout à fait raisonnable d’avoir de sérieux doutes à la lumière des faits décrits. Il est étonnant que le commentaire susmentionné, aussi cynique que vide de contenu, vienne de ceux qui feraient bien de revoir leurs actions dans la période la plus récente de l’histoire du FC Barcelone. En désaccord avec la résolution connue aujourd’hui, le Club Atlético Osasuna déposera un recours auprès de la Commission d’Appel de la Fédération Royale Espagnole de Football, une institution qui a une implication claire dans l’affaire susmentionnée.» L’affaire est loin d’être terminée…