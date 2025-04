OM : la déclaration d’amour de Roberto De Zerbi à Adrien Rabiot

Libre depuis la fin de son bail à la Juventus, Adrien Rabiot a pris le temps de la réflexion avant de signer en faveur de l’Olympique de Marseille. Depuis, l’international tricolore fait le bonheur de son entraîneur Roberto De Zerbi. En conférence de presse ce vendredi, l’Italien a même déclaré sa flamme à l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain.

«Il répond de la meilleure façon à mes attentes. J’ai vu que cette saison, il a la moyenne de buts la plus élevée de sa carrière par rapport aux matches joués. Il est universel, il attaque, défend, il a une personnalité sur et en dehors du terrain. C’est une chance de l’avoir avec nous.» RDZ comptera d’ailleurs sur lui pour bien finir la saison, alors que le footballeur de 30 ans a déjà marqué 7 buts et délivré 3 assists en 25 apparitions toutes compétitions confondues cette saison à Marseille.

