EdF : Ibrahima Konaté postule pour le brassard

Ibrahima Konaté a beau ne pas avoir été titulaire durant le dernier Euro, il n’en reste pas moins l’un des leaders de l’équipe de France. Car le défenseur de Liverpool n’hésite pas à exprimer ses opinions, comme il l’a démontré durant une très intéressante conférence de presse ce mardi. Il a ainsi donné une définition de ce que devait être un capitaine, puisque le débat sur le capitanat est relancé par l’absence de Kylian Mbappé. Et il n’a pas hésité à se glisser dans la liste des éventuels postulants.

« Leader c’est quelque chose d’inné. On l’a ou pas. Il faut être une personne appréciée de tous. Un leader va être là surtout quand ça ne se passe pas bien, c’est comme les fondations d’une maison, il maintient le groupe pour que tout aille bien. Quelques joueurs ont le profil, j’ai deux ou trois noms: Mike (Maignan), moi, Jules (Koundé), Aurel (Tchouaméni). Ce sont les seuls noms qui me viennent en tête », a-t-il lancé. On aura bientôt le réponse.