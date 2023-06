Euro U17 : les Bleuets s’inclinent en finale face à l’Allemagne après une cruelle séance de tirs au but

Après avoir éliminé l’Angleterre et l’Espagne, l’équipe de France des moins de 17 ans avait l’occasion de réaliser un beau doublé en remporter le Championnat d’Europe de sa catégorie, un an après le sacre de la génération 2005 l’an passé face aux Pays-Bas en finale (2-1). Pour cela, les hommes de Jean-Luc Vannuchi devaient se défaire de l’Allemagne, tombeuse de la Suisse et de la Pologne en phase finale de cette 39e édition de l’Euro U17.

Les Bleuets mettaient très vite le danger dans la surface allemande grâce à leur attaquant caennais Gomis, tenu en échec par le portier adverse (1e). Bouchenna était également très actif dans cette rencontre, offrant un corner quasi-décisif puisque Meupiyou n’était pas loin de trouver le cadre, mais un Allemand contrait le ballon devant sa ligne (11e). Lambourde vouait également sa tentative contrée dans la zone de vérité adverse (16e).

Des Bleuets dangereux mais pas efficaces

Si la suite de la rencontre était marquée par de nombreuses fautes, elle était néanmoins marquée par une domination tricolore, puisque les poulains de Vannuchi enchaînaient les occasions, sans pour autant montrer de la justesse dans le dernier geste (51e, 60e, 70e, 71e, 86e). Les Allemands pouvaient remercier leur arrière-garde et notamment leur gardien, Max Schmitt, auteur de plusieurs arrêts pour garder les siens dans cette finale. Malgré des attaque-défense en fin de match, les 22 acteurs voyait le temps réglementaire s’arrêter sur un score vierge et de parité, les contraignant à devoir se départager durant la cruelle séance de tirs aux but.

Le portier tricolore du Havre Paul Argney s’illustrait en arrêtant le premier penalty, voyant ses coéquipiers se montrer efficaces dans cet exercice. Néanmoins, alors que les Bleuets partaient sur un sans-faute aux 11 mètres, Fodé Sylla perdait son duel face à Schmitt, pour amener les prochains tireurs à la mort subite. Saïmon Bouabré ne faisait que trouver le poteau sur sa tentative, permettant à Assan Ouédraogo d’offrir le sacre final à la sélection outre-Rhin (0-0, 5 tirs au but à 4).