Arabie saoudite : la nouvelle rumeur farfelue de Zinédine Zidane

Après les déceptions sur le terrain et les polémiques en dehors, Roberto Mancini et son staff sont prêts à quitter définitivement l’Arabie saoudite. Même si la fédération de football saoudienne semblait toujours soutenir l’entraîneur italien après la défaite contre le Japon (0-2), le match nul qui a suivi contre le modeste Bahreïn (0-0) semble avoir changé la donne. Surtout que les dernières conférences de presse et sorties médiatiques de Mancini ont amené polémique sur polémique. Son départ comprend une clause avoisinant son salaire annuel, entre 25 et 30 millions, les parties cherchant un accord final, même si une autorisation royale sera requise.

En ce sens, la fédération saoudienne cherche déjà le successeur de Roberto Mancini. Et selon le site Calciomercato qui a été relayé par d’autres médias italiens, l’Arabie saoudite rêve toujours de Zinédine Zidane pour prendre la tête de la sélection nationale. L’Argentin Ramon Diaz, aujourd’hui entraîneur des Corinthians au Brésil, et le Français Hervé Renard, qui avait déjà dirigé l’équipe nationale saoudienne à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ont été mentionnés dans les rumeurs et des contacts pourraient également avoir lieu. Mais la fédération saoudienne pourrait bien tenter le coup Zidane pour apporter un peu plus de lumière sur son championnat et sa sélection.