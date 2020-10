LdC : Mathieu Valbuena ravi de retrouver l'OM

Ce jeudi en fin d'après-midi, l'Union européenne des associations de football (UEFA) organisait son tirage au sort de la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions. Alors qu'on attendait du très lourd pour l'OM, les Phocéens s'en sont très bien sortis puisqu'ils ont hérité du groupe C avec Porto, Manchester City et l'Olympiakos. Ils retrouveront donc Benjamin Mendy (City) et Mathieu Valbuena (Olympiakos).

« Marseille et moi, on est liés à vie ! #OM #UCL @ChampionsLeague @OM_Officiel », a tweeté dans la foulée du tirage le milieu offensif de l'équipe du Pirée. Pour rappel, l'Olympiakos s'était imposé en barrage contre l'Omonia Nicosie (victoire deux buts à zéro en Grèce à l'aller, match nul 0-0 au retour à Chypre).