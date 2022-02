Paris ville hôte de la finale de la Ligue des Champions !

Alors que l'UEFA a prévu une réunion d'urgence ce vendredi matin, les premières conséquences de la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine se font connaître. Ainsi, la finale de la Ligue des Champions n'aura pas lieu à Saint-Pétersbourg comme prévu initialement.

La suite après cette publicité

Et le New York Times assure ce matin qu'elle aura finalement lieu à Paris, ou plus exactement au Stade de France à Saint-Denis. L'UEFA a confirmé la nouvelle sur son site officiel. La date reste fixée au samedi 28 mai. C'est la première finale européenne dans la capitale française depuis 2006. L'affiche mettait alors aux prises le FC Barcelone et Arsenal (victoire 2-1 du club catalan).